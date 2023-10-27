Восьмиклассница сломала позвоночник, спасаясь от подруг-похитительниц

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы ученицы восьмого класса в Амурской области. Девочку заперли в комнате на три часа, а после она сломала себе позвоночник при попытке выбраться, передает Life.ru.

Инцидент произошел в Тынде. Три подруги заманили восьмиклассницу в квартиру, чтобы там поквитаться с ней — девочкам не понравилось, что симпатичная школьница нравится одному из знакомых парней. Гостя оказалась заперта в комнате, там она провела около трех часов. В какой-то момент несовершеннолетняя, будучи скалолазом, решилась на побег через окно, однако в процессе упала и получила травму позвоночника.

Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь. Обстоятельства случившегося устанавливают стражи порядка.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина сломал позвоночник во время поездки в лифте. Пострадавшего экстренно госпитализировали для оказания помощи.