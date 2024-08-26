Семья отмечала день рождения: младенец упал с детского стульчика в ресторане и получил перелом черепа

Семья петербуржцев намерена обратиться в полиция после инцидента в одном из ресторанов города. Дело в том, что восьмимесячный ребенок едва не распрощался с жизнью из-за роковой случайности. Младенец упал с детского стульчика и получил травму головы, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, семья пришла отмечать день рождение родственницы в ресторан. Сотрудники заведения предоставили для восьмимесячного малыша специальный стульчик. Мама ребенка отлучилась на некоторое время в туалет, а когда вернулась, то обнаружила, что сын упал — спинка открылась и несовершеннолетний полетел на пол.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. При осмотре у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и гематомы. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что ребенок посетил стоматолога и остался инвалидом. Мать несовершеннолетнего обратилась в суд.