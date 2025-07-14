В Чечне годовалый ребенок скончался от полученных ожогов после падения в костер

В Чечне годовалый ребенок умер после того, как упал в костер. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Сообщается, что трагедия произошла в селе Гехи Урус-Мартановского района. Родители мальчика развели на заднем дворе своего дома костер. Ребенок бегал рядом, играя со своим 8-летним братом, но потерял равновесие и упал в огонь.

С тяжелыми ожогами его срочно госпитализировали в районную больницу, но затем перевезли в Грозный. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти малыша так и не удалось.

Полиция республики начала проверку по факту произошедшего.

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