Турист из Москвы умер от удара молнии в Новгородской области. Об этом сообщает в своих соцсетях Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

По данным источника, все произошло в Валдайском районе области. 36-летний мужчина готовил еду на костре в то время, как в него попала молния. Он скончался на месте.

Известно, что в Новгородскую область москвич приехал не один, а со своей возлюбленной.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины.

Ранее мы писали о том, что молния убила мужчину на пляже во время медового месяца. 29-летний житель США был у воды в непогоду. Из-за удара молнии он получил тяжелые травмы. Ему оказали первую помощь и передали врачам, но они уже ничего не смогли сделать.

Также стало известно о том, что молния убила футболиста во время матча в Перу. Вратарь, который находился рядом с защитником, получил серьезные ожоги, но остался жив.