Вырыл тоннель и попытался пролезть сквозь него: подросток задохнулся в песчаной яме на пляже

Отдых на пляже обернулся для 17-летнего парня из Рима страшной гибелью. Подросток задохнулся насмерть, оказавшись под грудой песка, передает Daily Mail.

По информации журналистов, парень вырыл в песке тоннель и попытался пролезть сквозь него. При перемещении под землей конструкция внезапно обвалилась.

Отец юноши и другие отдыхающие попытались спасти оказавшегося в беде подростка, но их усилия оказались тщетными. Через некоторое время на пляж прибыли сотрудники экстренных служб. Они достали парня на поверхность, а затем констатировали его смерть от удушья. Из-за случившегося в Монтальто, где произошел трагичный случай, были отменены все публичные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 13-летний школьник попал в больницу после посещения пляжа. На теле мальчика выскочили огромные красные волдыри.