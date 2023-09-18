В центре Воронежа мужчина умер в парикмахерской во время стрижки

В Воронеже мужчина умер в парикмахерской. Ему стало плохо прямо во время стрижки, и его уже не удалось привести в чувство. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж».

По информации источника СМИ, 73-летний местный житель пришел в салон на улице Куколкина. Его принял один из сотрудников и начал оказывать услугу, однако неожиданно состояние пожилого клиента начало ухудшаться. Работники парикмахерской попытались сразу же оказать пенсионеру помощь, но ничего не помогало. В итоге он скончался.

После случившегося полиция начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства смерти. На данный момент труп был отправлен на экспертизу. По ее результатам станет известно, из-за чего именно не стало мужчины.

Ранее в Воронежской области бабушка нашла мертвой 11-летнюю внучку. Тело девочки лежало в их доме в селе Коломыцево Лискинского района. Известно, что в тот момент в комнате находился только мобильный телефон подростка.

Также в Подмосковье нашли скелет в черных трусах в 300 метрах от дома. Его обнаружил 50-летний мужчина и сразу же обратился в полицию. Предварительно, смерть неизвестного наступила не менее года назад.