Бабушка пришла домой и нашла тело внучки

11-летняя девочка была найдена своей бабушкой в их доме в селе Коломыцево Лискинского района без признаков жизни. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Пенсионерка вернулась домой и вскоре обнаружила внучку мертвой. Как только женщина это увидела, она немедленно позвонила в полицию.

Сотрудники полиции не нашли ничего подозрительного в доме. В комнате был только ее мобильный телефон, но он был защищен паролем.

Согласно словам соседей и родственников, девочка всегда была хорошей ученицей в школе. Однако у нее была непростая судьба. Отец покончил с собой, когда она была маленькой.

Ранее мы писали, что мать привела шестилетнюю девочку к врачу, в результате чего медик обнаружил следы удушения на шее.