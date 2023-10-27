В центре Саратова мужчину ошпарило кипятком из лопнувшей трубы

В центре Саратова мужчина получил ожог, просто идя по своим делам по улице. Там, где он проходил, лопнула труба, и его ошпарило кипятком. Об этом сообщает «СарИнформ» со ссылкой на слова правоохранительных органов.

По данным источника, все произошло на улице Кузнечная. Прохожий пострадал из-за аварии, в результате которой была повреждена труба. Горячая вода хлынула ему прямо на ногу.

После случившегося пострадавшего доставили в больницу, где у него выявили ожог I-II степени. Мужчине уже оказана необходимая помощь. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Его планируют выписать из медицинского учреждения после обработки раны.

Ранее в Перми пассажиры маршрутки выпали на дорогу на ходу и попали под машину. Как рассказал очевидец, все произошло мгновенно. По его словам, водитель резко затормозил, люди упали на заднюю дверь, она открылась, и они вывались наружу.

Также в Самаре водитель зажал мужчине руку автомобилем и протащил его по двору. Сделал он это в ответ на замечание.