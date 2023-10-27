В Перми пассажиры выпали на ходу из маршрутки и попали под машину

В Перми два человека выпали на ходу из маршрутки прямо на дорогу и попали под машину. По словам очевидца, все произошло быстро – автобус повернул, дверь открылась, люди оказались снаружи. Об этом сообщает aif.ru.

Как стало известно, все случилось 26 октября в Кировском районе между остановками «Героя Лядова» и «Стадион “Авангард”». Водитель резко затормозил и повернул, из-за чего транспорт немного наклонился. Пассажиры, находившиеся в тот момент возле задней двери, упали на нее, и она открылась. Не исключено, что это произошло из-за давления с их стороны.

По словам очевидца, после этого выпавшие из маршрутки люди еще и попали под машину. Их состояние на данный момент не уточняется.

Ранее в Амурской области восьмиклассница сломала позвоночник в попытке выбраться из запертой комнаты. Подруги заманили ее в квартиру, чтобы проучить, и закрыли на три часа. Не желая сидеть в «плену», девочка решила выйти через окно и упала, получив серьезную травму.