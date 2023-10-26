Водитель в ответ на замечание зажал мужчине руку автомобилем и протащил его по двору

В Самаре водитель протащил москвича по двору после того, как тот сделал ему замечание. В итоге пострадавшему понадобилась помощь врачей. Подробности конфликта сообщает телеканал «360».

По данным источника, все произошло во дворе одного из жилых комплексов. Житель Москвы несколько лет назад купил квартиру в Самаре и иногда приезжал по делам. В тот вечер он гулял со своей сестрой. В этот момент он увидел лихача за рулем автомобиля, который устроил заезд во дворе. Мужчина решил сделать замечание.

По его словам, автолюбитель был приезжий и, скорее всего, даже не понял его слов. Но он резко отреагировал на вопрос о документах и нажал на газ, пока рука жителя была на стекле.

«У меня рука лежала на боковом стекле рядом с водительским местом, он ее зажал, набрал скорость, потом отпустил стекло, я упал», — поделился пострадавший.

Мужчина вызвал скорую помощь и побывал аж в двух больницах. Ему диагностировали ссадины на руках. Но он говорит, что еще и разбил лицо, когда упал на асфальт. По его словам, из-за этого его зубы ушли «вовнутрь».

«Зубы поставили на место, не сломались. Просто вывих, но кусать я не могу. Губу зашивали», — отметил пострадавший.

После он обратился к полицейским и рассказал участковому о случившемся. Личность водителя определена, но, возможно, он уже покинул страну.

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