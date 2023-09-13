В центре Москвы найден труп 10-летней девочки

В Москве расследуют смерть 10-летней девочки. Ее труп был найден в центре Москвы. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, тело ребенка было обнаружено на улице Большая Декабрьская 12 сентября около 16:00. На данный момент подробности смерти школьницы неизвестны. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Примечательно, что на трупе были найдены травмы. Они позволяют предположить, что девочка покончила с собой или же с ней произошел несчастный случай. Расследование продолжается. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Ранее в Омской области женщина и ее трое детей погибли в перевернувшемся автомобиле. Все они захлебнулись в воде в кювете, куда упала машина. Как стало известно, россиянка с несовершеннолетними ехала в сторону деревни Поспелово, однако на одном участке дороги не смогла справиться с управлением, что и привело к смертельному ДТП.

Также в Уфе в начале сентября подросток покончил с собой. В предсмертной записке он указал, что боялся не сдать ОГЭ.