«Боюсь, что не сдам ОГЭ»: девятиклассник покончил с собой из-за экзаменов

В Уфе 15-летний школьник совершил самоубийство из-за страха сдавать экзамены. Он попросил похоронить его вместе с мобильным телефоном. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Уважаемые родители, на этом моя жизнь заканчивается, потому что я не вижу уверенности в своем будущем. Я боюсь, что не сдам ОГЭ», – указал мальчик в предсмертной записке.

Тело девятиклассника было найдено под окнами многоэтажного дома. Подросток проживал с родителями и младшей сестрой, но члены семьи заметили его пропажу не сразу.

Вечером дети отправились спать, а взрослые остались смотреть телевизор. Через несколько часов родители увидели под окнами труп сына и нашли в его комнате предсмертную записку, в которой мальчик попросил рассказать о случившемся преподавательнице, поскольку, по его словам, она все поймет. Сейчас стражи правопорядка проводят проверку.

Ранее мы писали, что в Подмосковье восьмиклассница обвинила 22-летнего друга в изнасиловании. Молодой человек познакомился с девочкой во время подработки и сразу продолжил общение в соцсетях. Школьница и подумать не могла, что парень причинит ей зло.