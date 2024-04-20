В центре Балашихи киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина

Киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина в центре Балашихи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одетый во всё черное киллер ждал жертву около получаса. После бизнесмен подъехал на своем Mercedes к магазину. Убийца подбежал и сделал пять выстрелов в упор. Затем он скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас на месте работают криминалисты. Убийцу разыскивают.

В СК России по Московской области пояснили, что по факту убийства мужчины и незаконного оборота оружием возбуждено уголовное дело.

На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению.

До этого сообщалось о смерти водителя, которого, по одной из версий, киллер перепутал с петербургским адвокатом. Мужчине выстрелили в затылок у школы.

Ранее мы писали, что у детского сада в Екатеринбурге один мужчина выстрелил в другого после конфликта.