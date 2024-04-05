У детского сада в Екатеринбурге выстрелили в одного из отцов

В Екатеринбурге у детского сада произошел конфликт между мужчинами. Один выстрелил в другого и скрылся на автомобиле.

Подробности приводит сайт Е1.ru.

Инцидент произошел у сада, расположенного на Автомагистральной улице города. В полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами, в ходе которого один был ранен. Предположительно, в него стреляли из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу. Стрелок скрылся, его разыскивают.

Издание со ссылкой на местных жителей отмечает, что стреляли в уроженца Киргизии.

Сайт Kp.ru пообщался с очевидцем событий и узнал, что пострадавший – южанин. Когда мужчина вышел из подъезда, местность была оцеплена. Раненый находился в машине с семьей. Информации о его состоянии нет.

Ранее сообщалось, что в Костроме 66-летняя женщина упала на пороге детского сада и умерла. В момент происшествия в учреждении находилось много людей – детей как раз забирали по домам.