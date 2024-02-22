Опубликовано 22 февраля 2024, 18:30
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Умер водитель, которого киллер перепутал с петербургским адвокатом
© Freepik
Стало известно о смерти водителя, которого, по одной из версий, киллер перепутал с петербургским адвокатом. Мужчине выстрелили в затылок у школы.
О смерти сообщил Telegram-канал 112.
Его не стало 22 февраля.
Источник напомнил, что водитель привез детей адвоката в школу. В этот момент неизвестный подошел и выстрелил в голову, после чего скрылся. Рядом находились десятки свидетелей.
Мужчина был экстренно госпитализирован, но спасти его не получилось.
Злоумышленник до сих пор не найден, его описания нет. С места преступления изъяли гильзу – киллер стрелял из пистолета Макарова.
Подробнее о случившемся 20 февраля читайте здесь.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия Караева