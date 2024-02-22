Умер водитель, которого киллер перепутал с петербургским адвокатом

Стало известно о смерти водителя, которого, по одной из версий, киллер перепутал с петербургским адвокатом. Мужчине выстрелили в затылок у школы.

О смерти сообщил Telegram-канал 112.

Его не стало 22 февраля.

Источник напомнил, что водитель привез детей адвоката в школу. В этот момент неизвестный подошел и выстрелил в голову, после чего скрылся. Рядом находились десятки свидетелей.

Мужчина был экстренно госпитализирован, но спасти его не получилось.

Злоумышленник до сих пор не найден, его описания нет. С места преступления изъяли гильзу – киллер стрелял из пистолета Макарова.

Подробнее о случившемся 20 февраля читайте здесь.