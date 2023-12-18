Житель Новосибирска зарезал 25-летнего жениха во время свадьбы

В Новосибирской области мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за убийство 25-летнего знакомого во время свадьбы. Он нанес жениху несколько ударов ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным источника, преступление было совершено еще 29 сентября 2023 года в Коченевском районе. Местные жители отмечали свадьбу, праздновали за большим столом, когда в какой-то момент между женихом и одним из гостей не произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и напал на жертву. Мужчина скончался через некоторое время в больнице от множественных ран.

Подозреваемому уже предъявлены обвинения в убийстве. Уголовное дело было передано на рассмотрение в суд.

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