В Брянской области 84-летнего заслуженного учителя РФ подозревают в развращении школьниц

84-летнего заслуженного учителя России подозревают в развращении школьниц. По версии следствия, он показывал шестиклассницам фильмы для взрослых.

Как сообщает Telegram-канал Baza, две 13-летние девочки ходили в кружок по ИЗО, который вел заслуженный учитель РФ и «отличник народного просвещения» в гимназии одного из районов области. В январе педагог решил показать шестиклассницам фото и видео для взрослых.

На учителя возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Педагога отправили под домашний арест. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали охранника, который подозревается в регулярном развращении 14-летней школьницы.

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