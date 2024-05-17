Известно как минимум о двух пострадавших: 21-летнего трудовика обвинили в развращении школьников

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении учеников одной из череповецких школ. Там, по данным следствия, 21-летний педагог совращал детей, передает Telegram-канал Baza.

В совершении ряда преступлений заподозрили молодого учителя городской школы, который по совместительству является учащимся четвертого курса Череповецкого госуниверситета. Предполагается, что трудовик совращал учеников шестого, седьмого и восьмого классов.

Сколько всего детей пострадали, пока неизвестно. В данный момент речь идет как минимум о двух несовершеннолетних. По факту случившегося ведется расследование, подозреваемый педагог задержан.

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