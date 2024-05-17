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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 17 мая 2024, 13:09
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Известно как минимум о двух пострадавших: 21-летнего трудовика обвинили в развращении школьников

В Череповце 21-летнего трудовика обвинили в развращении детей .
Известно как минимум о двух пострадавших: 21-летнего трудовика обвинили в развращении школьников

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении учеников одной из череповецких школ. Там, по данным следствия, 21-летний педагог совращал детей, передает Telegram-канал Baza.

В совершении ряда преступлений заподозрили молодого учителя городской школы, который по совместительству является учащимся четвертого курса Череповецкого госуниверситета. Предполагается, что трудовик совращал учеников шестого, седьмого и восьмого классов.

Сколько всего детей пострадали, пока неизвестно. В данный момент речь идет как минимум о двух несовершеннолетних. По факту случившегося ведется расследование, подозреваемый педагог задержан.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жертву на улице Верности и признался ей в любви. После надругательства он скрылся в неизвестном направлении.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
изнасилование
учитель
школа