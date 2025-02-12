В Брянске 100-летняя пенсионерка погибла из-за непотушенной сигареты внучки

В Брянске умерла 100-летняя пенсионерка. Она погибла в результате пожара, который устроила ее 46-летняя внучка. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, женщина находилась в квартире бабушки. Пока пожилая россиянка спала, она курила в комнате. В какой-то момент она уронила сигарету и уснула, из-за чего начался пожар. Огонь довольно быстро распространился по помещениям. Находившаяся в одной из комнат пенсионерка не сгорела заживо, но надышалась угарным газом.

Вовремя приехавшие пожарные смогли вывести из горящей квартиры обеих женщин. Однако уже в больнице 100-летняя россиянка скончалась.

После случившегося было возбуждено уголовное дело. Внучку погибшей призвали виновной. В суде ей дали три года колонии.

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