Дети насмерть замерзли в фургоне, который был домом для их семьи

Дети насмерть замерзли в фургоне, в котором жили со своей семьей. Все произошло в городе Детройт, штат Мичиган. Погибшим было два года и девять лет. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, дети проживали в фургоне вместе с матерью, братьями, сестрами и бабушкой. Они были там всего два месяца. В злополучный день машина находилась на парковке казино, в какой-то момент у нее закончился бензин. 29-летняя родительница заметила, что один из детей перестал дышать. Она позвонила подруге и договорилась перевезти ребенка в больницу. Вернувшись, она поняла, что еще один ребенок не дышит.

Капитан полиции в беседе с журналистами сообщил, что смерть двух детей наступила из-за переохлаждения. Отмечается, что в ту ночь температура воздуха не поднималась выше -11 градусов по Цельсию.

В больнице проверили здоровье еще трех детей, но они были в стабильном состоянии. Мать и бабушку допросили, но под стражу не взяли. Выяснилось, что девушка несколько раз обращалась в организацию помощи бездомным, но там не отреагировали на проблему семьи.

После случившегося мэр потребовал отчет и заявил, что нужно пересмотреть алгоритм оказания помощи бездомным.

Ранее мы писали о том, что двухлетний ребенок проглотил 18 магнитов и умер.