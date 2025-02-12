В Таиланде 33-летний российский турист скатился с аквагорки на катере и умер

В Таиланде трагически погиб 33-летний турист из России. Мужчина отправился на морскую экскурсию, во время которой неудачно спустился с горки, установленной на прогулочном катере.

По словам очевидцев, россиянин весом более 100 килограммов взобрался на верх аквагорки на задней палубе яхты, а затем скатился с нее в воду в заливе около острова Ко Сак. В результате он сильно ударился о воду, но смог самостоятельно подняться на борт.

Мужчина пожаловался на резкую боль в спине, а затем потерял сознание. Капитан прогулочного судна вызвал спасателей, которые доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на оказанную помощь, спасти россиянина не удалось – он умер в реанимации в тот же день.

Как пишет Bamboo Post, турист прибыл в Таиланд 9 февраля. Российское посольство и родственников мужчины проинформировали о его смерти. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

«Этот трагический случай напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности во время отдыха и внимательного отношения к собственному здоровью перед участием в водных видах спорта», — сообщили изданию в полиции.

Там также предположили, что мужчина с таким весом не должен был подвергать себя опасности прыжками с высоты.

Ранее в Таиланде после сеанса расслабляющего массажа погиб 49-летний фельдшер из России. Мужчина приехал на отдых с девушкой.