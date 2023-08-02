В больнице с серьезными травмами: мать случайно окатила маленького ребенка кипятком

В Санкт-Петербурге мать перепутала тазики с водой и по ошибке облила четырехлетнего сына кипятком. Мальчик получил серьезные травмы. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло в Ульянке. В девятиэтажном доме отключили горячую воду из-за проверки тепловых сетей. Мать решила помыть ребенка и подготовила тазики с водой, но перепутала их и облила малыша кипятком.

Отмечается, что женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу и диагностировали ожоги разной степени тяжести более 30 процентов тела. Мальчик находится в реанимации.

Похожая история произошла в Подмосковье. Там восьмилетний мальчик получил весьма необычную травму, у него ожог полового органа. Чтобы искупать сына, мама нагрела горячую воду, затем поместила ребенка в ванную и поливала его из ковшика, в котором смешивала горячую воду с холодной.

Ранее мы также писали о 15-летней девушке, которая села на стул и получила ожог ягодиц. Школьница подрабатывала в частной типографии. В один из рабочих дней у нее было задание снимать пленку с пластиковых изделий, на которые планировалось нанести рисунок. Она села на стул, а потом оказалась в больнице.