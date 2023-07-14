Ребенок облил себя кипятком и получил ожог полового органа

Восьмилетний мальчик из Подмосковья получил весьма необычную травму, у него ожог полового органа. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел вечером 13 июля. Чтобы искупать сына, мама нагрела горячую воду, затем поместила ребенка в ванную и поливала его из ковшика, в котором смешивала горячую воду с холодной.

Так, женщина зачерпнула в ковшик горячую воду, но не успела ее разбавить холодной. В тот же момент мальчик неудачно повернулся и случайно задел рукой ковшик. Часть горячей воды попала на половой орган ребенка.

Восьмилетнего пациента с ожогом госпитализировали. Врачи уже назначили ему все необходимые лекарства и перевязки.

Ранее мы писали, что в Пермском крае несовершеннолетний мальчик пытался сжечь свою 15-летнюю подругу и вылил на нее горючую жидкость. У пострадавшей обнаружили обширные ожоги.