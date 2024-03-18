В Белоруссии мужчина привел в дом коня, чтобы порадовать сына

В белорусском Гомеле пьяный мужчина устроил сюрприз на день рождения своему двухлетнему сыну, приведя домой коня. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По данным источника, 50-летний мужчина смог забраться с животным на второй этаж жилого дома, однако его недовольная супруга не позволила «живому подарку» войти в квартиру.

Белорусские сотрудники полиции ограничились профилактической беседой. Придумавший оригинальный «подарок» отец за свой поступок получил сутки ареста. Его действия расценили как мелкое хулиганство.

Информация о дальнейшей судьбе животного отсутствует.

Ранее мы писали, что в Австралии акула напала на 13-летнюю девочку и покусала ей ноги, живот и ягодицы. ЧП произошло рядом с городом Брисбен.

Также сообщалось, что житель Ленинградской области попытался сжечь квартиру и ударил полицейского ножом в голову. Теперь злоумышленнику может грозить пожизненное лишение свободы.