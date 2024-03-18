Россиянин попытался убить полицейского после поджога квартиры

В Ленинградской области мужчина воткнул нож в висок полицейскому после попытки поджога квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло накануне в деревне Оржицы Ломоносовского района. Изначально в полицию поступила информация о том, что в квартире одной из пятиэтажек населенного пункта чувствуется запах гари.

Прибывшие на место правоохранители предприняли попытку задержать 28-летнего жителя, который, как выяснилось, попытался поджечь собственность, но поджигатель ударил ножом 22-летнего сержанта полиции в голову, после чего избил его 27-летнего напарника.

22-летнего силовика госпитализировали с ножевой раной в области виска и ранением головного мозга. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Его 27-летний коллега получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В состоянии средней степени он был доставлен в травматологическое отделение больницы.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Теперь россиянину может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Башкирии мужчина насмерть избил соседа из-за последней сигареты.