В Белгородской области школьница родила на собеседовании в супермаркете

В Белгородской области школьница родила в супермаркете. Она пришла в магазин, чтобы устроиться на работу, но неожиданно у нее начались схватки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, девочка хотела получить должность в супермаркете в Старом Осколе. Ей назначили собеседование и, несмотря на беременность, она решила попробовать его пройти. Во время встречи с работодателем подросток вдруг почувствовала недомогание. Она попросила прервать беседу и отпросилась в туалет. Уже в уборной девочка родила. У нее на свет появился мальчик.

После этого для юной матери вызвали бригаду скорой помощи. Медики забрали ее в больницу на носилках. Подробности ее состояния и новорожденного ребенка не раскрываются.

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