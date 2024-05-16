На Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

На Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы. Она хотела сделать эффектное селфи на высоте, но не удержалась. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как стало известно источнику, школьница отправилась вместе с друзьями в Быковские пороги. Выдвинулись они поздним вечером, поэтому путь пришлось освещать телефонами. Маршрут к достопримечательности считается довольно экстремальным, и не каждый готов его преодолеть. Дело в том, что там необходимо пройти по краю пропасти. С этим девушка как раз и не справилась. Потеряв равновесие, она полетела вниз.

Остальные подростки после падения подруги вызвали экстренные службы. Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали множественные переломы – сломаны нижняя и верхняя челюсти, носовые пазухи и глазницы. Такие травмы школьница получила, так как приземлилась головой на камни.

Ранее в Подмосковье 90-летнюю женщину нашли мертвой в пруду. Известно, что она занималась скандинавской ходьбой. Во время очередной прогулки ей неожиданно стало плохо, и она упала в воду с высокого берега.