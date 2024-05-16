В Севастополе третьеклассница умерла после урока физкультуры в школе

В Севастополе третьеклассница умерла в школе после урока физкультуры. Предварительно, она скончалась из-за отека головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным источника, утром девятилетняя девочка не чувствовала себя плохо. Она позавтракала дома, после чего отправилась на уроки. Однако уже на первом занятии ее состояние резко ухудшилось. Ребенок упал в обморок.

Учитель и школьные медики попытались привести девочку в чувства, но у них ничего не вышло. Приехавшие на вызов врачи тоже ничего не смогли сделать. Они лишь зафиксировали смерть школьницы.

Одной из причин внезапной кончины ребенка может быть отек мозга. При этом в апреле девочка проходила полное медобследование, которое не выявило никаких проблем со здоровьем. Известно также, что она занималась спортом и увлекалась акробатикой.

Обстоятельства случившегося все еще выясняются. В школе смерть ребенка не комментируют.

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