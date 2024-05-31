В Башкирии у подростка во рту взорвалась электронная сигарета

В Уфе у 14-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в личном Telegram-канале.

Как рассказал Рахматуллин, мальчик поступил в Республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии со множественными повреждениями и обширной взрывной раной верхней челюсти. У школьника отсутствовали семь зубов, а на шее и лице были зафиксированы ожоги.

В отделении челюстно-лицевой хирургии подростку провели ряд операций по восстановлению верхней челюсти, после чего он прошел длительную реабилитацию.

Министр уточнил, что видимых следов от полученных увечий удалось избежать. При этом юный житель Уфы восстанавливался три года.

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