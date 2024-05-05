Жестоко избили и забрали телефон: группа мужчин похитила инвалида по слуху за переписку с их родственницей

В Москве группа мужчин похитила инвалида по слуху и жестоко избивала его на протяжении нескольких часов, утверждая, что он ведет интимную переписку с их несовершеннолетней родственницей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Так, 24-летний москвич, который с детства является инвалидом по слуху, начал общаться с одной девушкой в интернете. Через несколько дней новая знакомая предложила ему увидеться.

Только вместо нее мужчину встретили двое незнакомцев, которые, как говорила девушка, должны были забрать его и отвезти к ней. Однако инвалида по слуху привезли в квартиру, где его ждали еще двое мужчин. На него надели наручники и начали избивать.

Злоумышленники снимали на камеру пытки мужчины и отправляли эти кадры матери 15-летней родственницы, с которой он переписывался в соцсетях. На языке жестов инвалиду объяснили ситуацию и потребовали с него 100 тысяч рублей.

У мужчины не было такой суммы, после чего у него забрали мобильный телефон и сняли две тысячи рублей с банковской карты.

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