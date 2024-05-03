В российском городе отец избил сына и попытался выдавить ему глаз

В Москве местный житель избил 17-летнего сына ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 1 мая москвич вернулся домой поздно ночью, он едва стоял на ногах. На шум в коридор вышел сын, который сделал родителю замечание. Совет юноши не понравился мужчине, он взял металлическую ложку для обуви и начал бить сына по ногам.

Житель столицы остановился лишь тогда, когда сломал подростку голень. Затем он вцепился ему в шею и начал выдавливать глаз. В этот момент в прихожую выбежала мать мальчика. Она оттащила от него неадекватного супруга.

Несовершеннолетний ушел в свою комнату и только на следующий день пожаловался на ухудшение самочувствия. В больнице у него, кроме перелома и многочисленных ушибов, зафиксировали серьезную травму глаза.

Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

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