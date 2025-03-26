В Башкирии семимесячный ребенок опрокинул на себя кипящий чайник

В Башкирии семимесячный ребенок получил тяжелые ожоги, опрокинув на себя чайник. Об этом сообщает минздрав республики.

ЧП произошло в одном из сел Дуванского района республики, младенец обварился кипятком из чайника. Пострадавший ребенок получил ожоги 30% поверхности тела, включая плечи, спину и ноги.

Вертолетом санавиации малыша доставили в ожоговый медицинский центр в Уфе. Подробности о состоянии младенца в настоящий момент неизвестны, детали произошедшего устанавливаются.

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