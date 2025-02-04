В Башкирии ребенок выпил уксус и получил химический ожог пищевода

В Башкортостане врачи смогли спасти полуторагодовалого ребенка, который получил страшные химические ожоги, выпив уксусную эссенцию. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Пострадавший оказался в больнице после того, как употребил уксусную эссенцию. Малыш обжег лицо, тело, слизистые рта, горла и пищевода. Медики оценили состояние маленького пациента как крайне тяжелое, ему понадобилась искусственная вентиляция легких.

Врачи проконсультировались со специалистом из Республиканской детской больницы, после чего несовершеннолетнего доставили в РДКБ для дальнейшего лечения. После химического ожога у ребенка развилось рубцовое сужение пищевода. В итоге специалисты провели бужирование для восстановления проходимости пищи.

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