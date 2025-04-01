В Башкирии подростки избили школьника-инвалида из-за девушки

В Башкирии подростки из-за девушки жестоко избили школьника-инвалида. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По информации источника, ЧП произошло в Мечетлинском районе. Несовершеннолетние вызвали на «стрелку» школьника-инвалида, который находится на домашнем обучении, однако недавно начал ходить с костылями.

Юноши заставили подростка на костылях драться со сверстником, который сбил его с ног и стал пинать по лицу. Остальные школьники просто наблюдали за избиением и порекомендовали нападавшему не хвастаться победой над человеком с ограниченными возможностями здоровья. По предварительным данным, конфликт случился из-за девушки.

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