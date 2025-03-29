Во рту могла взорваться электронная сигарета: школьника с ранами на лице нашли на обочине трассы

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства травмирования 11-летнего мальчика в Чите. Несовершеннолетнего с травмами на лице обнаружили возле дороги, передает Telegram-канал Babr Mash.

По информации журналистов, школьника заметили прохожие неподалеку от одного из городских кафе. Ребенок лежал на обочине с ранами на лице и шее. О состоянии несовершеннолетнего пока ничего не известно.

С места инцидента его доставили в больницу. Сейчас юному пациентку оказывают помощь врачи: мальчика должны были прооперировать.

Правоохранители изучают место, где был обнаружен школьник. По предварительной версии, у него могла взорваться электронная сигарета во рту.

Ранее сообщалось, что школьник в Москве получил травмы из-за вспыхнувшего телефона. Смартфон стоял на зарядке, пока мальчик спал.