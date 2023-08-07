В Башкирии первоклассник придавил голову двухлетнего брата внедорожником

В Башкирии первоклассник сел за руль внедорожника и едва не убил двухлетнего брата. Семилетний придавил голову малыша к стене бампером машины. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Batash.

По данным источника, оба мальчика гостили у бабушки, у дома которой был припаркован родительский автомобиль. В какой-то момент старший ребенок решил поиграть внутри салона. Он забрался на переднее сидение, повернул ключ зажигания, не ожидая, что транспорт покатится назад – прямо в сторону его младшего брата.

Машина остановилась ударом об стену и придавила своим весом двухлетнего. Мальчика оперативно доставили в больницу, где у него обнаружили травмы головы и груди. На данный момент он находится в клинике в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге пьяный отец швырнул двухлетнего сына на землю, в результате чего ребенок получил серьезные травмы, но выжил.

А вот в Екатеринбурге мужчина убил новорожденного, дважды специально уронив его на пол. В первый раз малыша спасла мать, но во второй ей не удалось вовремя его поймать. Примечательно, что убийство россиянин совершил из-за ссоры с сожительницей.