В Туве отец убил новорожденного сына на глазах матери, дважды бросив его на пол

В городе Кызыл отец бросил новорожденного сына на пол, из-за чего тот скончался. Предварительно, он сделал это специально в порыве ярости. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 2 августа между мужчиной и его супругой, являвшимися родителями, произошла крупная ссора. Во время нее, не справившись с эмоциями, россиянин на глазах у оппонентки схватил младенца, после чего кинул его на пол. Матери малыша удалось спасти жизнь мальчика, подхватив его налету. Однако через мгновение отец вновь схватил сына и еще раз бросил.

После произошедшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачи уже ничего не смогли сделать. Спустя сутки в клинике он скончался от полученных травм. Мужчину, причастного к смерти новорожденного, уже задержали и предъявили обвинения.

Ранее появились подробности истории брошенной в Екатеринбурге маленькой девочки. Выяснилось, что ее отец скончался. Его тело нашли в кустах. Предварительно, лишиться жизни родитель ребенка мог еще около месяца назад.