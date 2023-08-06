Двухлетний ребенок пострадал от удара о землю, сделанного его отцом

Принявший спиртные напитки отец бросил на землю своего двухлетнего ребенка. Мальчик получил серьёзные травмы.

Инцидент произошел на набережной Смоленки в Санкт-Петербурге. Женщина увидела, что ребенок плачет и позвонила в службу 112. Сотрудники скорой помощи доставили ребенка в больницу, где врачи диагностировали у него различные травмы.

Полиция задержала 40-летнего мужчину и его 36-летнюю супругу. Они были в состоянии алкогольного опьянения. По данным, у них есть несколько административных протоколов, а у отца ребенка есть ещё две судимости.

Отмечается, что у двухлетнего мальчика обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, а также ушибы и ссадину в области подбородка.

Ранее мы писали, что избитый в Новосибирске парень мог быть причастен к домогательствам школьниц.