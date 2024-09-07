В Башкирии нашли 9-летнюю девочку, сбежавшую из-за невыученных уроков. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Белорецком районе Башкирии полицейские искали школьницу, которая сбежала из дома из-за невыученных уроков. О пропаже дочери рассказали родители. По их словам, 9-летняя девочка ушла из дома около восьми часов вечера, и не вернулась.

В итоге школьницу нашли живой и невредимой у жительницы района Нижнее селение, где она переночевала. Сообщается, что с ребенком провели профилактическую беседу и отпустили домой.

Ранее мы писали о том, что певец Стас Пьеха нашел пропавшего в Литве отца и заявил, что он жив. По информации певца, Пятрас Герулис питался в бесплатной столовой с бомжами.

Мы также рассказывали о случае, когда пропавшую в Ленобласти после прогулки с собакой девочку нашли живой.