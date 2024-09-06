Не работал, питался с бомжами: Стас Пьеха нашел пропавшего отца

Певец Стас Пьеха нашел пропавшего в Литве отца Пятраса Герулиса, он оказался жив. Известно, что мужчина жил на краю Вильнюса, не работал, питался в бесплатной столовой с бомжами.

Подробности узнал PROZVEZD.

Пьеха никогда не был близок с Герулисом. Отец и мать разошлись, когда ему был один год. Герулис уехал на родину и не принимал участия в воспитании ребенка.

Повзрослев, Пьеха нашел его. Отец жил в однокомнатной квартире, не был материально обеспечен. Сын стал помогать и ежемесячно высылал определенную сумму. Однако в этом году деньги перестали доходить.

Певец стал выяснять, что с отцом. При этом поехать в Литву не мог, обратился к соседям, но те тоже ничего не знали.

«Недавно мы выяснили о судьбе отца. Мне сказали, что с ним и где он находится. Теперь я знаю, что с ним все хорошо. Он жив и это самое главное», - сказал Певец.

Певец помогает не только отцу, но и бывшей жене, а также бабушке.

Ранее Пьеха высказывался о возвращении на сцену Эдиты Пьехи. Он говорил, что бабушка устала, так как более 60 лет работала на сцене, и ей не хочется.