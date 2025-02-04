В Башкирии мужчину избили до состояния комы в ночном клубе

В башкирском городе Стерлитамак местный житель впал в кому после того, как его избили в ночном клубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, ЧП произошло 25 февраля. Тогда у россиянина возник конфликт с другими отдыхающими в ночном заведении. В ходе драки пострадавший упал и потерял сознание.

Жителя Стерлитамака госпитализировали, медики больше недели пытались спасти его, но их попытки не увенчались успехом. Семья пострадавшего заявила, что подозреваемого в избиении удалось задержать.

Ранее мы писали, что в Москве скрипача Большого театра избили в караоке за просьбу не петь рэп. В итоге разнимать музыканта и его оппонентов приехала полиция.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде неадекват с ножом накинулся на гостей ночного клуба. По словам очевидцев, нападавший находился в состоянии измененного сознания.