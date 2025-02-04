Скрипача Большого театра избили в караоке

Скрипача Большого театра Рустама Сулейманова избили в караоке за просьбу не петь рэп. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Драка произошла 2 февраля в московском заведении возле Киевского вокзала. Рустам отдыхал в отдельной кабинке и, услышав, рэп из комнаты соседей, ворвался к ним с возмущением по поводу музыкального вкуса. Словесная перепалка переросла в драку. Разнимать конфликтующих приехала полиция.

Ранее бойца ММА избили в баре Ильи Лагутенко «Мумий Тролль» в Москве. Его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с сотрясением мозга и гематомой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что москвичка укусила бармена до крови за отказ налить алкоголь после закрытия заведения.