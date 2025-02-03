В Нижнем Новгороде неадекват с ножом напал с ножом на гостей ночного клуба

В Нижнем Новгороде мужчина набросился с ножом на людей в ночном клубе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как утверждают очевидцы, нападавший находился в состоянии измененного сознания. Едва появившись на пороге заведения, он устроил дебош — а затем, когда его попытались скрутить, выхватил нож и ранил двоих человек. В борьбу с неадекватным гостем вступили как охранники, так и другие посетители — один из них даже метнул ему в голову мусорное ведро.

В итоге мужчину задержали. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали о том, что уголовное дело возбуждено против основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. В настоящее время автор хита «Вечно молодой» находится в СИЗО. Основанием для возбуждения уголовного дела против певца послужил инцидент, произошедший в ноябре 2024 года — тогда, как утверждается, он ударил человека ножом в ходе конфликта.