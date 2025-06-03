В Башкирии мужчина попал в ДТП после новости, что его дочь переехал грузовик

В Башкирии отец девочки, которую переехал грузовик, попал в лобовое ДТП по пути в больницу. Он не справился с управлением машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «БСТ Новости Башкортостана».

По информации источника, шестилетний ребенок попал под грузовик в Иглинском районе, когда выбежал на дорогу. Отцу несовершеннолетней рассказали об аварии, и он сразу же выехал из Челябинской области вместе с младшей дочкой. По пути в больницу он сам попал в ДТП, врезавшись во встречную машину.

Отмечается, что водитель хотел обогнать на трассе автомобиль, но не справился с управлением. Его и младшую дочь госпитализировали. Сейчас за жизни всех троих переживает беременная мать девочек.

Ранее в Зеленограде малыша госпитализировали с серьезными ожогами после прогулки с мамой. Уточняется, что ребенок долгое время находился под палящим солнцем.

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