Госпитализировали на вертолете: врачи борются за жизнь ребенка, пострадавшего при крушении поезда под Брянском
© Telegram-канал МЧС России
В Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов после подрыва моста. В результате случившегося погибли 7 человек, еще десятки — получили травмы. В том числе ранения получили дети. За жизнь одного из несовершеннолетних сейчас борются врачи, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, четырехмесячный малыш пострадал при крушении поезда под Брянском. Для оказания помощи его доставили на вертолете в клинику Рошаля. Состояние маленького пациента оценивается как тяжелое. Врачи борются за его жизнь
Семилетний брат малыша тоже получил травмы. Ему оказывают помощь медики. Мать несовершеннолетних погибла в результате крушения пассажирского состава.
Женщина работал врачом и жила в Москве. Она возвращалась в столицу вместе с двумя детьми и супругом. Глава семейства единственный, кто не пострадал. Его доставили в столицу на специальном рейсе.