В Зеленограде младенец получил ожоги во время прогулки под солнцем с мамой

В Зеленограде младенец получил серьезные ожоги во время прогулки с мамой. В тот день было очень жарко. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 29-летняя мама решила прогуляться с двухмесячным ребенком и пешком дойти до дачи. Отмечается, что шли они всю дорогу под палящим солнцем, и малыш был на руках у родительницы.

На то, что с сыном что-то не так, россиянка обратила внимание уже на даче. Она заметила, что у малыша лицо и руки очень красные. Женщина запаниковала и обратилась за помощью к медикам.

В итоге ребенка госпитализировали с серьезными ожогами. Он попал в московский ожоговый центр. Всего у него было поражено 9% тела. Также были обнаружены ожоги второй степени. Состояние мальчика на данный момент не уточняется.

Ранее в Ленобласти пятилетний ребенок оставил пьяную мать и пошел домой по трассе. Мальчика заметила местная жительница и сообщила в полицию.