В Барнауле пожилой пациент вырвал клок волос у медсестры в больнице

В Барнауле медсестра стала жертвой неадекватного поведения со стороны пациента в больнице. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

По данным источника, ЧП произошло в краевой клинической больнице еще в начале октября. 72-летний пациент накинулся на 25-летнюю медсестру и стал душить, а также вырывать волосы. В результате россиянка лишилась клока волос и получила различные повреждения.

Медсестра уточнила, что «морально растоптана». Она обратилась за помощью в правоохранительные органы, однако пока не получила результатов расследования.

В Минздраве Алтайского края заверили, что пострадавшая может обратиться за юридической помощью, а также подчеркнули, что сейчас прорабатывают вопрос о безопасности медперсонала. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске пожилой местный житель упал с четвертого этажа больницы и скончался.

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