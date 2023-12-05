Под Воронежем два пациента с туберкулезом сбежали из больницы

В Кантемировском районе Воронежской области двое больных туберкулезом сбежали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба местного райсуда.

В ходе обследования двое пациентов с заразной формой туберкулеза самовольно покинули стационар, прервав курс лечения. Покинув медучреждение, больные регулярно контактировали с окружающими, подвергая их опасности.

В результате суд удовлетворил требования прокурора о принудительной повторной госпитализации граждан. Россиян отправили в стационар для обследования и лечения минимум на восемь месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Татарстане, в центральной районной больнице в Бугульме заведующий и хирург подрались во время операции. Поводом для конфликта стало недовольство заведующего работой коллеги.