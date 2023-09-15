В Барнауле мать убила двух маленьких сыновей и покончила с собой

В Барнауле женщина совершила убийство своих детей, а затем прервала и свою жизнь. Старшему мальчику было три года, а младшему всего восемь месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Как стало известно, днем 15 сентября в квартире в Индустриальном районе города были найдены трупы двух братьев. На их телах обнаружены признаки криминальной смерти. Кроме маленьких мальчиков в помещении также находилась записка, оставленная матерью погибших. Саму женщину тоже вскоре нашли мертвой в соседнем доме. Установлено, что она сама свела счеты с жизнью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних». На данный момент правоохранители проводят необходимые проверки для выявления всех обстоятельств. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее жительница Ленобласти сообщила о смерти двухмесячного ребенка. Женщина рассказала, что нашла бездыханное тело сына в кроватке после того, как покормила его и уложила спать. Пока причина внезапной кончины мальчика неясна.

Также недавно стало известно, какое наказание получил мужчина, изнасиловавший и убивший пятилетнюю таджикскую девочку в Серпухове.