В Ленобласти мать нашла двухмесячного сына мертвым в кроватке

В поселке Новогорелово женщина рассказала о смерти своего двухмесячного сына. Она обнаружила его бездыханное тело в кроватке. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным источника, семья, проживающая в квартире на бульваре Десантника Вадима Чугунова, нашла малыша без признаков жизни. Новорожденный спал, но по какой-то причине его сердце остановилось. Родители мальчика не заметили, что он перестал дышать, и подошли к колыбели, когда тело уже охладело.

Известно, что перед смертью ребенка мать его покормила. После она уложила его отдыхать, а через полчаса его сердце остановилось.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Предварительно, следов криминала в этой истории нет. Проводится проверка всех обстоятельств.

Ранее в Красноярском крае мужчина забил до смерти рукоятью топора шестилетнюю девочку. Он выпивал вместе с ее матерью, однако в какой-то момент по пока неизвестной причине пришел в ярость. Спасти ребенка уже не удалось, скорая помощь не успела приехать. Подозреваемого же в убийстве после произошедшего задержали.